В России официально вышел вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

В России официально вышел вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем
16 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Эддингтон». Вестерн со звёздами Голливуда уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом спустя три месяца после мирового релиза.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет картины повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать.

В фильме снялись Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»). Режиссёром ленты выступил Ари Астер — автор хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

