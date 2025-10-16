Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вышел фильм «Лермонтов» о последнем дне жизни русского поэта

В России вышел фильм «Лермонтов» о последнем дне жизни русского поэта
Аудио-версия:
Комментарии

16 октября в России состоялась премьера драматического фильма «Лермонтов». Лента про знаменитого русского поэта уже доступна в кинотеатрах по всей стране.

Видео доступно в группе «Вольгá про кино» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат «Вольге»/K24.

Фильм расскажет о последнем дне жизни русского поэта Михаила Лермонтова. В ленте покажут, как он сражался в дуэли с Николаем Мартыновым и трагически погиб после неё, хотя никто из близких автора об этом даже не представлял.

Главную роль в ленте сыграл Илья Озолин, для которого фильм стал дебютом в большом кино. В «Лермонтове» также сыграли Евгений Романцов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Вера Енгалычева («Урок») и Дмитрий Соломыкин («Евгений Онегин»). Режиссёром выступил Бакур Бакурадзе — сценарист фильмов «Салют-7» и «Вызов».

Наш обзор
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android