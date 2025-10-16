Скидки
«Я воспринимаю ИИ как друга»: Хидео Кодзима — об использовании нейросетей в играх

Аудио-версия:
Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими мыслями по поводу искусственного интеллекта и его использовании в игровой индустрии. По мнению создателя Metal Gear и Death Stranding, нейросети не стоит воспринимать как инструмент, заменяющий людей.

Вместо этого Кодзима предлагает использовать ИИ в качестве помощника, который возьмёт на себя рутинные задачи и повысит эффективность разработчиков. В этом случае за всё творчество продолжат отвечать люди, освобождённые от рутинных задач.

Многие люди используют ИИ в творческой работе для генерации идей, но я воспринимаю ИИ скорее как друга. Я бы руководил творческой частью и использовал ИИ для повышения эффективности. Я бы хотел, чтобы ИИ выполнял рутинные задачи, что позволило бы снизить затраты и сократить время на разработку… В таком случае мы бы работали вместе с ИИ, а не просто использовали его.

Последней на данный момент игрой Хидео Кодзимы стала Death Stranding 2 — продолжение постапокалиптического симулятора курьера с Норманом Ридусом. Сейчас геймдизайнер также работает над хоррором OD и тактическим шпионским экшеном Physint для консолей PlayStation.

«Игры стали одинаковыми»: автор Death Stranding Хидео Кодзима недоволен игровой индустрией
