Умер Томонобу Итагаки, создатель видеоигр Ninja Gaiden и Dead or Alive

В возрасте 58 лет умер знаменитый разработчик Томонобу Итагаки. Информация об этом появилась на его аккаунте в соцсети, а позднее была подтверждена его коллегами.

Причина смерти разработчика неизвестна. На его аккаунте появился пост, который Итагаки попросил опубликовать одного из своих близких. В нём автор прощается с фанатами и пишет, что ни о чём в жизни не жалеет.

Пламя моей жизни начинает угасать. Если это сообщение было опубликовано — значит, пришло то самое время. Меня больше нет в этом мире. Этот последний пост я поручил сделать близкому человеку. Моя жизнь была сплошной борьбой. Я продолжал побеждать. Многим, наверное, доставил неудобства. Я горжусь тем, что прожил жизнь, следуя своим убеждениям и сражаясь до конца. Жалеть мне не о чем. Я чувствую свою вину только перед фанатами — за то, что не смог подарить вам свою новую работу. Простите меня.

Томонобу Итагаки был создателем и руководителем видеоигровой студии Team Ninja, которая была основана в 1995 году. Он управлял разработкой перезапуска знаменитой серии Ninja Gaiden — при нём вышло две части франшизы, в 2004 и 2008 годах. Кроме того, Итагаки выступил автором файтингов Dead or Alive. За время его руководства вышло четыре основные части серии.