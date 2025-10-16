Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Томонобу Итагаки, создатель видеоигр Ninja Gaiden и Dead or Alive

Умер Томонобу Итагаки, создатель видеоигр Ninja Gaiden и Dead or Alive
Аудио-версия:
Комментарии

В возрасте 58 лет умер знаменитый разработчик Томонобу Итагаки. Информация об этом появилась на его аккаунте в соцсети, а позднее была подтверждена его коллегами.

Причина смерти разработчика неизвестна. На его аккаунте появился пост, который Итагаки попросил опубликовать одного из своих близких. В нём автор прощается с фанатами и пишет, что ни о чём в жизни не жалеет.

Пламя моей жизни начинает угасать. Если это сообщение было опубликовано — значит, пришло то самое время. Меня больше нет в этом мире. Этот последний пост я поручил сделать близкому человеку. Моя жизнь была сплошной борьбой. Я продолжал побеждать. Многим, наверное, доставил неудобства. Я горжусь тем, что прожил жизнь, следуя своим убеждениям и сражаясь до конца. Жалеть мне не о чем. Я чувствую свою вину только перед фанатами — за то, что не смог подарить вам свою новую работу. Простите меня.

Томонобу Итагаки был создателем и руководителем видеоигровой студии Team Ninja, которая была основана в 1995 году. Он управлял разработкой перезапуска знаменитой серии Ninja Gaiden — при нём вышло две части франшизы, в 2004 и 2008 годах. Кроме того, Итагаки выступил автором файтингов Dead or Alive. За время его руководства вышло четыре основные части серии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android