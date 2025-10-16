Объявлен список талантов русскоязычной студии FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2
Организаторы турнира FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2 представили состав русскоязычной студии талантов, которая будет работать на ивенте с призовым фондом $ 1 млн. Групповой этап соревнования стартует 23 октября.
Комментаторы:
- Алексей Lex Филиппов
- Никита Sheyl Демешов
- Максим Shachlo Абрамовских
- Рустам Adekvat Мавлютов
- Арсений ArsZeeqq Усов
- Никита 4ce Котков
- Ернар Mantis Уразбаев
Аналитики:
- Евгений Fervian Аксёнов
- Александр Nofear Чурочкин
- Михаил Darklord Блинов
- Олег LastHero Демидович
- Дмитрий UnderShock Большаков
- Михаил Kyzko Гaлкин
- Роман RoMaLL1Ka Цырин
- Ведущими эфиров выступят Василиса Vasilisa Чернова и Дмитрий Zloba Иринчук.
Групповая стадия FISSURE PLAYGROUND 2 пройдёт с 23 по 27 октября, стадия Playoff — с 28 по 29 октября, а LAN-плей-офф состоится в Белграде с 31 октября по 2 ноября.
