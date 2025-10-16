Объявлен список талантов русскоязычной студии FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Организаторы турнира FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2 представили состав русскоязычной студии талантов, которая будет работать на ивенте с призовым фондом $ 1 млн. Групповой этап соревнования стартует 23 октября.

Комментаторы:

Алексей Lex Филиппов

Никита Sheyl Демешов

Максим Shachlo Абрамовских

Рустам Adekvat Мавлютов

Арсений ArsZeeqq Усов

Никита 4ce Котков

Ернар Mantis Уразбаев

Аналитики:

Евгений Fervian Аксёнов

Александр Nofear Чурочкин

Михаил Darklord Блинов

Олег LastHero Демидович

Дмитрий UnderShock Большаков

Михаил Kyzko Гaлкин

Роман RoMaLL1Ka Цырин

Ведущими эфиров выступят Василиса Vasilisa Чернова и Дмитрий Zloba Иринчук.

Групповая стадия FISSURE PLAYGROUND 2 пройдёт с 23 по 27 октября, стадия Playoff — с 28 по 29 октября, а LAN-плей-офф состоится в Белграде с 31 октября по 2 ноября.