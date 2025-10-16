«Лучшие молодые типы на рынке CS»: FL1T — о b1st и tO0RO

Участник состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Евгений FL1T Лебедев рассказал, почему организация решила рискнуть и сделать ставку на молодых игроков из академии. Во влоге для клубных соцсетей он объяснил кадровую стратегию команды и раскрыл детали адаптации новичков:

Мы решили дать молодому игроку b1st проявить шанс, раскрыть себя, показать, на что он способен. Посмотреть, как он впишется и будет выглядеть с нами.

По словам игрока, на трансферном рынке сейчас дефицит перспективных киберспортсменов, а внутренняя селекция выглядит более разумным путём развития состава:

Наверное, нецелесообразно тратить деньги на покупку других игроков, потому что как такового таланта нет. Плюс пацаны зарекомендовали себя лучшими молодыми типами на рынке, которые есть. Они показывали хороший результат, выигрывали у Liquid.

На турнире CS 2 Asia Championships 2025 Virtus.pro изначально планировала выступить с двумя игроками из академии — Владимиром b1st Красиковым и Вадимом tO0RO Арковым, однако Valve не позволила зарегистрировать b1st из-за изменений в регламенте. Его место занял бывший снайпер основы Кайсар ICY Файзнуров.