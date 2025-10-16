Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от драки на съёмках «Иллюзии обмана»

На подкасте Where Everybody Knows Your Name гостем стал знаменитый актёр Марк Руффало («Мстители: Финал»). Он рассказал об одном случае, который произошёл во время съёмки фильма «Иллюзия обмана».

По словам артиста, над картиной работали в Новом Орлеане и один из съёмочных дней выпал на проведение праздника Марди Гра — поэтому команда пошла в бар. Внезапно к одному из исполнителей главной роли Вуди Харрельсону подошла фанатка и призналась в любви. Актёр поблагодарил женщину, но после этого подошёл её парень и толкнул его. Харрельсон собирался начать драку, но его остановил Руффало, ведь в баре началась большая потасовка.

К Вуди подошла женщина и сказала: «Боже мой, как же я тебя люблю». Вуди положил ей руку на плечо и сказал: «Спасибо, дорогая». И тут подходит её парень, отталкивает женщину с дороги и толкает Вуди. Первая реакция Вуди — немедленно дать ему по морде. Но тут в баре началась настоящая драка. Я был в самом центре и схватил Вуди, после чего вытащил. Потому что я подумал: «Это может быть весело, но также может закончиться катастрофой». Потому что мы бы, может, и справились с дракой, но вот остальные, кто был с нами… не думаю.

«Иллюзия обмана» вышла в 2013 году и была тепло принята зрителями: на агрегаторе IMDB картина получила 7,2 балла из 10. Вторая часть вышла в 2016 году и была оценена хуже: 6,4 балла из 10. Триквел выйдет в прокат 13 ноября — его официально будут показывать в России.