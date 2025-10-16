Korb3n рассказал об игроках, которые помогли Spirit подготовиться к TI14

Менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов раскрыл детали подготовки команды к The International 2025 по Dota 2. По его словам, важную роль в тренировочном процессе сыграли приглашённые мидеры Ростислав fn Лозовой и Марат Mirele Газетдинов. Об этом он рассказал в интервью EWC:

Играли всего два мидера: fn и Mirele. В один из дней был ещё один, потому что fn не мог. Но там была всего лишь одна карта.

По словам менеджера, изначально ставка делалась на Mirele, однако расписание команды Yellow Submarine, где он выступает, осложняло подготовку:

У Yellow Submarine были какие-то официалки, которые ей нельзя было пропускать. Нам приходилось играть с fn, потому что Mirele был занят. Но там не было какой-то чехарды. Был Mirele, который постоянно играл с нами и fn.

Отдельно Korb3n упомянул ситуацию с мидером Spirit Денисом Larl Сигитовым, вернувшимся после операции:

Когда выписали Larl, он не играл в первый день из-за плохого самочувствия. Вроде во второй день — тоже. После выписки, зная, что будем играть с Денисом на Инте, ещё два дня тренировались с Mirele.

Ранее Mirele уже подменял Larl на FISSURE Universe Episode 6, где Team Spirit дошла до финала и заняла второе место. Однако на TI14 действующие чемпионы мира сенсационно вылетели в стыковом матче за плей-офф, уступив Team Falcons. Коллектив завершил турнир на топ-13 и заработал $ 51 тыс.