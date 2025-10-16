В России подписали закон о запрете автосписаний за онлайн-подписки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает автоматически списывать оплату онлайн- подписок на сервисах. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Новый документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, если пользователь удалит банковскую карту из аккаунта на сервисе, то исполнитель не имеет права списывать с неё деньги. Кроме того, компании должны будут обеспечить возможность доступного отказа от подписки.

Ранее Правительство Российской Федерации одобрило поправки в закон «О защите прав потребителей». Они направлены на защиту граждан от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок. Теперь пользователи смогут гораздо проще отказываться от продления подписок.