Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры сериала «Его и её» с Джоном Бернталом от Netflix — выход 8 января

Первые кадры сериала «Его и её» с Джоном Бернталом от Netflix — выход 8 января
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры мини-сериала His & Hers («Его и её»). Премьера психологического триллера состоится 8 января.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Действие шоу начинается в Атланте. Сюжет повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера — он подозревает героиню в причастности к преступлению.

Главные роли в мини-сериале исполнили Джон Бернтал («Каратель»), Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк») и Пабло Шрайбер (сериал Halo). Авторами сценария выступили Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Расплата») и Уильям Олдройд («Леди Макбет»).

О другом популярном сериале:
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android