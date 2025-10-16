Скидки
Samsung закрыла линейку смартфонов Edge из-за низких продаж — СМИ

Издание Newspim сообщило, что компания Samsung перестанет выпускать смартфоны из линейки Edge. По данным СМИ, причина отказа от устройств — провальные продажи ультратонкого Galaxy S25 Edge.

Согласно источникам издания, линейку S25 покупали меньше, чем другие модели компании. Кроме того, Samsung уведомил сотрудников о прекращении производства нового Galaxy S26. В СМИ не исключают релиза нового смартфона в более поздние сроки, ведь разработка гаджета уже завершена.

Компания Samsung анонсировала Galaxy S25 Edge в мае 2025 года. Устройство представляет собой ультратонкий смартфон с AMOLED-дисплеем, частотой 120 ГЦ, а также с процессором Snapdragon 8 Elite. В продажу гаджет поступил 30 мая по цене от $ 1100 (около 88 тыс. рублей).

