Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново» стартует 4 марта

Компания Disney сообщила дату премьеры второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу стартует на стриминговом сервисе Disney+ 4 марта 2026 года.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям, помимо Кокса, вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Съёмки продолжения сериала завершились в июне 2025 года. Ранее стало известно, что во втором сезоне актриса Кристен Риттер вновь вернётся к роли Джессики Джонс. Кроме того, в прожолжении сыграет звезда серии хорроров «Крик» Мэттью Лиллард.