В США обеспокоены продажей EA Саудовской Аравии — сделку хотят отменить

Аудио-версия:
Комментарии

Сенаторы США Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь направили письмо в министерство финансов страны. В нём политики выразили обеспокоенность по поводу продажи видеоигровой компании Electronic Arts правительству Саудовской Аравии.

Согласно информации из письма, сенаторы просят провести расследование по поводу сделки. Они считают, что из-за приобретения EA влияние Саудовской Аравии на США рискует увеличиться.

Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу иностранного влияния и рисков для национальной безопасности, которые несёт приобретение американского производителя видеоигр Electronic Arts. Мы настоятельно призываем вас и комитет провести тщательное расследование этой беспрецедентной иностранной приватизации крупной американской технологической и развлекательной компании.

В сентябре стало известно о сделке EA с правительством Саудовской Аравии — сумма составила рекордные $ 55 млрд. Правительство королевства вместе с партнёрами получит права на футбольный симулятор EA Sports FC (бывшая FIFA), а также на другие известные серии видеоигр — Battlefield, Need for Speed, Sims, Mass Effect, Dragon Age и так далее.

