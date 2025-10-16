Team Spirit оказалась сильнее BetBoom Team на групповой стадии BLAST Slam 4 по Dota 2

Team Spirit одержала победу над BetBoom Team в групповом этапе BLAST Slam 4 по Dota 2. Для коллектива Ильи Yatoro Мулярчука эта победа стала уже четвёртой на турнире и укрепила позиции «драконов» в турнирной таблице.

BetBoom Team во главе с Данилом gpK~ Скотиным продолжает неудачную серию — поражение от Spirit стало для состава четвёртым на текущем чемпионате.

BLAST Slam 4 проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповой этап проводится в онлайн-формате, тогда как решающие матчи плей-офф турнира пройдут на LAN в Сингапуре.

За главный трофей и призовой фонд в размере $ 1 млн борются 12 команд со всего мира.