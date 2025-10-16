Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда Aurora Gaming по Dota 2 победила Yakult Brothers на BLAST Slam 4

Команда Aurora Gaming по Dota 2 победила Yakult Brothers на BLAST Slam 4
Комментарии

Aurora Gaming одержала уверенную победу над Yakult Brothers в матче групповой стадии BLAST Slam 4 по Dota 2. Противостояние в формате best-of-1 завершилось с разгромным счётом 38-7, что позволило коллективу Егора Nightfall Григоренко укрепить свои позиции в таблице.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 0
Yakult's Brothers

Для Aurora эта победа стала третьей на турнире при таком же количестве поражений. Следующий матч команда проведёт 16 октября в 19:00 мск с MOUZ.

Напомним, BLAST Slam 4 стартовал 14 октября и продлится до 9 ноября. Групповой этап проходит в онлайн-формате, а плей-офф состоится на LAN в Сингапуре. В соревновании участвуют 12 коллективов, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

BLAST Slam 4!
Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2
Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android