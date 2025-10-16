Команда Aurora Gaming по Dota 2 победила Yakult Brothers на BLAST Slam 4

Aurora Gaming одержала уверенную победу над Yakult Brothers в матче групповой стадии BLAST Slam 4 по Dota 2. Противостояние в формате best-of-1 завершилось с разгромным счётом 38-7, что позволило коллективу Егора Nightfall Григоренко укрепить свои позиции в таблице.

Для Aurora эта победа стала третьей на турнире при таком же количестве поражений. Следующий матч команда проведёт 16 октября в 19:00 мск с MOUZ.

Напомним, BLAST Slam 4 стартовал 14 октября и продлится до 9 ноября. Групповой этап проходит в онлайн-формате, а плей-офф состоится на LAN в Сингапуре. В соревновании участвуют 12 коллективов, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.