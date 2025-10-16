Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 показала рекордный старт в серии — 7 млн копий за три дня

Battlefield 6 показала рекордный старт в серии — 7 млн копий за три дня
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts поделилась данными о продажах Battlefield 6. Всего за три дня с релиза шутер разошёлся тиражом в семь млн копий на ПК, PS5 и Xbox Series.

В EA заявили, что столь высокий результат стал абсолютным рекордом для серии. Глава франшизы и вице-президент компании Винс Зампелла поблагодарил геймеров за поддержку и пообещал, что игроков ждёт много нового контента.

Никогда не принимаем такие моменты как должное, поэтому хочу выразить искреннюю благодарность нашей большой команде Battlefield Studios и увлечённому сообществу, которое помогло нам достичь этого результата. Благодарны, что вы присоединились к нам на знаменательном выходе Battlefield 6. В ближайшие недели у нас будет ещё много интересного.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК и консолях. Первый сезон поддержки игры состоится уже 28 октября — в этот день в игру добавят новую карту и другой контент.

Материалы по теме
11 советов по Battlefield 6, которые спасут вам жизнь на поле боя
11 советов по Battlefield 6, которые спасут вам жизнь на поле боя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android