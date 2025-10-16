Скидки
Стильный постер сериала «Мистер Скорсезе» про знаменитого режиссёра — выход 17 октября

Компания Apple представила стильный постер документального мини-сериала «Мистер Скорсезе». Шоу о легендарном режиссёре выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 17 октября.

Фото: Apple

Сериал расскажет о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

В шоу войдут интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), выступила режиссёром сериала.

