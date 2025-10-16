Скидки
Virtus.pro уступила Team 3DMAX и завершила выступление на CS 2 Asia Championships 2025

Virtus.pro не смогла обыграть Team 3DMAX в решающем матче группы A на CS 2 Asia Championships 2025. Серия завершилась со счётом 1:2: «медведи» взяли Overpass — 13-9, но уступили на Inferno — 8-13 и Train — 9-13. Коллектив Ильи Perfecto Залуцкого покинул турнир на стадии группового этапа, разделив седьмое и восьмое места и заработав $ 10 тыс. призовых.

CS 2. Asia Championships 2025 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
16 октября 2025, четверг. 12:40 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 2
3DMAX

Team 3DMAX под руководством Лукаса Lucky Частанга оформила выход в плей-офф турнира. Игры следующей стадии стартуют 17 октября в 8:00 мск.

CS 2 Asia Championships 2025 проходит в Шанхае с 14 по 19 октября. За призовой фонд в размере $ 400 тыс. борются 16 команд.

Вчера VP выбила MIBR
Virtus.pro уверенно выбила MIBR из CS Asia Championships 2025
