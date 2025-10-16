Скидки
donk — о разнице sh1ro и m0NESY в роли снайпера CS 2

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Данил donk Крышковец поделился мнением о сравнении снайперов Дмитрия sh1ro Соколова и Ильи m0NESY Осипова. Свой взгляд он озвучил в интервью для YouTube-канала «ВПИСКА», отметив, что противопоставлять этих игроков некорректно.

По словам donk’а, сравнения двух звёзд СНГ-сцены зачастую поверхностны и не учитывают контекст их ролей и игровых задач:

Они настолько разные, что их сравнивать никак нельзя. Статистически, возможно, m0NESY лучше. Могу ли сказать, что m0NESY сильнее, чем sh1ro? Нет, наверное. Диман, в моём понимании, в CS:GO был крайне хорош. Думаю, у него есть потенциал, чтобы быть лучшим снайпером в мире, просто нужно его реализовать.

Donk также подчеркнул, что нынешняя игровая модель Team Spirit не позволяет раскрыть sh1ro в привычном для болельщиков формате доминирующего снайпера:

Понятно, с концепцией команды, где главная звезда я, очевидно, нет. Он снайпер-саппорт, задача которого — кинуть тебе гранату, отрезать зону и доиграть раунд. Убивать людей — это не его задача, эта задача на мне.

Напомним, ранее Team Spirit остановилась на стадии четвертьфинала ESL Pro League Season 22, уступив FaZe Clan со счётом 0:2.

