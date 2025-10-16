Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Kaiju Cleaner — абсурдной кооп-игры от разработчиков из России

Анонс Kaiju Cleaner — абсурдной кооп-игры от разработчиков из России
Аудио-версия:
Комментарии

Российские разработчики из студии One More Time анонсировали видеоигру Kaiju Cleaner Simulator. Релиз проекта в Steam состоится в 2026 году.

Видео доступно во VK-группе Indie Go. Права на видео принадлежат One More Time.

Игра представляет собой абсурдный кооперативный симулятор до четырёх игроков. Пользователи возьмут на себя роль профессиональной команды уборщиков, которые очищают улицы после грандиозных боёв гигантских кайдзю. Игрокам предстоит вскрывать трупы монстров, извлекая полезные органы, а также управлять тяжёлой техникой и избавляться от опасных отходов.

Разработчики заявили, что при создании игры вдохновлялись знаменитым аниме «Кайдзю №8». Они решили, что быть уборщиками в таком опасном мире — сложная работа.

После просмотра «Кайдзю №8» подумали, что быть уборщиками после битв с кайдзю может быть даже сложнее, чем быть теми, кто их истребляет. Это работа для действительно крепких чуваков. Наша игра для тех, кто не боится испачкать руки и превратить хаос в удовольствие».

Страница Kaiju Cleaner Simulator уже доступна в Steam. Разработчики также отметили, что у игроков есть возможность запросить доступ для предстоящего тестирования, которое пройдёт в начале 2026 года.

Аниме, которое вдохновило российских разработчиков:
«Кайдзю №8»: третий сезон обещает решающую битву с главным злодеем
«Кайдзю №8»: третий сезон обещает решающую битву с главным злодеем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android