Анонс Kaiju Cleaner — абсурдной кооп-игры от разработчиков из России

Российские разработчики из студии One More Time анонсировали видеоигру Kaiju Cleaner Simulator. Релиз проекта в Steam состоится в 2026 году.

Видео доступно во VK-группе Indie Go. Права на видео принадлежат One More Time.

Игра представляет собой абсурдный кооперативный симулятор до четырёх игроков. Пользователи возьмут на себя роль профессиональной команды уборщиков, которые очищают улицы после грандиозных боёв гигантских кайдзю. Игрокам предстоит вскрывать трупы монстров, извлекая полезные органы, а также управлять тяжёлой техникой и избавляться от опасных отходов.

Разработчики заявили, что при создании игры вдохновлялись знаменитым аниме «Кайдзю №8». Они решили, что быть уборщиками в таком опасном мире — сложная работа.

После просмотра «Кайдзю №8» подумали, что быть уборщиками после битв с кайдзю может быть даже сложнее, чем быть теми, кто их истребляет. Это работа для действительно крепких чуваков. Наша игра для тех, кто не боится испачкать руки и превратить хаос в удовольствие».

Страница Kaiju Cleaner Simulator уже доступна в Steam. Разработчики также отметили, что у игроков есть возможность запросить доступ для предстоящего тестирования, которое пройдёт в начале 2026 года.