Киану Ривзу предлагали сменить имя ради успешной карьеры в кино

На подкасте New Heights гостем стал звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз. Он рассказал, как впервые осознал, что такое Голливуд.

По словам артиста, когда ему было 20 лет, он приехал в Лос-Анджелес к своему агенту. Тот посоветовал юному Ривзу сменить имя, чтобы быть успешным в кино. Тогда актёр начал сам придумывать варианты, но спустя полгода отказался менять имя.

В 20 лет я поехал на машине в Лос-Анджелес. Вышел из машины, и мой агент сказал: «Мы хотим сменить твоё имя». По сути, он так сказал: «Добро пожаловать в Голливуд». Помню, как шёл по пляжу и думал: «Моё имя? Какое имя мне взять?» Моё второе имя — Чарльз, и я вырос на улице Спадина. Подумал: «Быть может, Чак Спадина?» Потом пришёл на прослушивание, мне сказали: «Кей Си Ривз». А я им даже не ответил. Через полгода подумал: «Не буду менять своё имя».

Примечательно, что звезда «Джона Уика» действительно сыграл одну роль под именем Кей Си Ривз — в телефильме «Волшебный мир Диснея» 1986 года. Когда артист начал получать предложения посерьёзнее, он всё же сохранил своё настоящее имя Киану Ривз.