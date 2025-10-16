Скидки
Жуткий кадр с Демогоргоном из пятого сезона «Очень странных дел» — премьера 27 ноября
Комментарии

Издание Empire представило кадр с монстром Демогоргоном из пятого сезона сериала «Очень странные дела». Премьера продолжения популярного проекта состоится на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.

Фото: Empire/Netflix

Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон станет финальным для «Очень странных дел». Ранее авторы шоу братья Даффер заявили, что заключительный эпизод будет длиться около двух часов.

