Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team победила Execration и продолжает погоню за плей-офф BLAST Slam 4

BetBoom Team победила Execration и продолжает погоню за плей-офф BLAST Slam 4
Комментарии

BetBoom Team одержала уверенную победу над Execration в групповом этапе BLAST Slam 4 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 1:0, а СНГ-коллектив контролировал ход игры с первых минут, не оставив соперникам пространства для камбэка.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
16 октября 2025, четверг. 18:10 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 0
Execration

Для Execration это поражение стало уже пятым на турнире. После шести сыгранных матчей команда из Филиппин идёт с неутешительной статистикой 1–5 и рискует досрочно лишиться шансов на выход в плей-офф. Следующий матч Execration проведёт с Yakult Brothers — встреча запланирована на 16 октября в 22:00 мск.

Турнир BLAST Slam 4 стартовал 14 октября и завершится 9 ноября. Групповой этап проходит онлайн, а плей-офф примет Сингапур в формате LAN. За призовой фонд $ 1 млн борются 12 команд со всего мира.

BLAST Slam IV!
Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2
Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android