BetBoom Team победила Execration и продолжает погоню за плей-офф BLAST Slam 4

BetBoom Team одержала уверенную победу над Execration в групповом этапе BLAST Slam 4 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 1:0, а СНГ-коллектив контролировал ход игры с первых минут, не оставив соперникам пространства для камбэка.

Для Execration это поражение стало уже пятым на турнире. После шести сыгранных матчей команда из Филиппин идёт с неутешительной статистикой 1–5 и рискует досрочно лишиться шансов на выход в плей-офф. Следующий матч Execration проведёт с Yakult Brothers — встреча запланирована на 16 октября в 22:00 мск.

Турнир BLAST Slam 4 стартовал 14 октября и завершится 9 ноября. Групповой этап проходит онлайн, а плей-офф примет Сингапур в формате LAN. За призовой фонд $ 1 млн борются 12 команд со всего мира.