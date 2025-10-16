Microsoft переделает Windows для работы с ИИ

Издание The Verge взяло интервью у исполнительного вице-президента компании Microsoft Юсуфа Мехди. Он рассказал о будущих изменениях операционной системы Windows.

Видео доступно на YouTube-канале Windows. Права на видео принадлежат Microsoft.

По словам Мехди, главная цель компании — интегрировать искусственный интеллект в свою систему. Так, в Windows 11 уже появилось приложение Copilot, которое работает на основе ИИ. Новый голосовой помощник активируется на панели задач и управляется командами через микрофон.

Мы уверены, что находимся на пороге следующего этапа эволюции, когда искусственный интеллект перестаёт быть просто чат-ботом и становится естественной частью миллионов способов использования. Наша цель — переписать всю операционную систему вокруг ИИ и создать то, что можно назвать по-настоящему ИИ-компьютером.

Microsoft также добавила функцию Copilot Vision — с её помощью нейросеть сканирует экран пользователя и помогает в работе с приложениями. Новый голосовой помощник официально недоступен в России.