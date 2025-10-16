Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара» — премьера 4 ноября

Трейлер второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара» — премьера 4 ноября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. Премьера продолжения состоится 4 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Участие в реалити-шоу принимает 456 человек. Все они соревнуются в испытаниях из знаменитого сериала «Игра в кальмара». Их цель — выиграть главный приз в размере $ 4,56 млн. Во втором сезоне зрителей ждут абсолютно другие участники и новые испытания для них.

Первый сезон «Вызова» вышел в 2023 году — в него вошло 10 серий. На фоне успеха оригинального сериала проект стал популярным на сервисе Netflix. При этом зрители неоднозначно оценили шоу: на агрегаторе IMDB оно получило оценку 5.8 из 10.

О необычной сцене в «Игре в кальмара»:
Кейт Бланшетт рассказала о съёмках загадочной сцены в финале «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android