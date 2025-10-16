Team Falcons остановила Team Spirit и укрепила лидерство на BLAST Slam 4 по Dota 2

Team Falcons одержала победу над российской Team Spirit в матче группового этапа BLAST Slam 4 по Dota 2. Коллектив Оливера Skiter Лепко уверенно разобрался с «драконами», заработав три турнирных очка и поднявшись в верхнюю часть таблицы. У команды Falcons шесть игр, пять побед, одно поражение. Команда находится на первом месте в таблице.
Для Falcons эта победа стала уже пятой на турнире. Ранее днём BetBoom Team также оформила победу, переиграв Execration.
BLAST Slam 4 проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповой этап разыгрывается в онлайне, а решающие матчи BLAST Slam 4 состоятся в Сингапуре на LAN-сцене. За призовой фонд $ 1 млн сражаются 12 сильнейших команд мира.