Team Falcons остановила Team Spirit и укрепила лидерство на BLAST Slam 4 по Dota 2

Team Falcons одержала победу над российской Team Spirit в матче группового этапа BLAST Slam 4 по Dota 2. Коллектив Оливера Skiter Лепко уверенно разобрался с «драконами», заработав три турнирных очка и поднявшись в верхнюю часть таблицы. У команды Falcons шесть игр, пять побед, одно поражение. Команда находится на первом месте в таблице.

Для Falcons эта победа стала уже пятой на турнире. Ранее днём BetBoom Team также оформила победу, переиграв Execration.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
16 октября 2025, четверг. 19:35 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 0
Team Spirit

BLAST Slam 4 проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповой этап разыгрывается в онлайне, а решающие матчи BLAST Slam 4 состоятся в Сингапуре на LAN-сцене. За призовой фонд $ 1 млн сражаются 12 сильнейших команд мира.

