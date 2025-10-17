Team Spirit проиграла Tundra Esports в Dota 2 на BLAST Slam 4

Tundra Esports одержала победу над Team Spirit в матче группового этапа BLAST Slam 4 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Ивана Pure~ Москаленко, который продолжает набирать ход на турнире.

Команды осторожно начали встречу, однако Tundra быстрее захватила инициативу и навязала сопернику удобный темп игры. «Драконы» попытались переломить ситуацию через агрессию на ранних таймингах, но дисциплинированная игра Tundra и грамотные командные решения не позволили Spirit вернуться в матч. Итогом стала уверенная победа европейского состава, который укрепил свои позиции в группе.

Турнир BLAST Slam 4 проходит с 14 октября по 9 ноября. Групповой этап проводится в онлайне, а плей-офф состоится на LAN-арене в Сингапуре. За призовой фонд $ 1 млн борются 12 сильнейших команд мира.