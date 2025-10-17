Вышел трейлер триллера Wasteman со звёздами «Долгой прогулки» и последних «Голодных игр»

Появился дебютный тизер-трейлер тюремного триллера Wasteman с Дэвидом Джонссоном и Томом Блайтом в главных ролях. Первый известен по «Долгой прогулке», а второй — по фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Видео доступно на YouTube-канале LionsgateFilmsUK. Права на видео принадлежат Lionsgate.

После нескольких лет, проведённых в тюрьме, за которые сын Тейлора вырос без него, герой приближается к условно-досрочному освобождению. Но его новый сокамерник Ди вовлекает Тейлора в жестокое соперничество между заключёнными, ставя под угрозу его новую жизнь.

Премьера фильма за рубежом состоится 20 февраля.