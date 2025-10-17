Скидки
Глава Минцифры не исключил, что для Apple в России введут жестокую ответственность

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал «Интерфаксу», что против Apple в России могут ввести «жестокую ответственность», как произошло с Google ранее.

Он также отметил, что ведомство поддерживает требование Федеральной антимонопольной службы к Apple об обеспечении возможности использования на смартфонах российских поисковиков по умолчанию.

Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требований по окну выбора. Считаем, что в случае если Apple не исполнит, то необходимо уже вводить какую-то жёсткую ответственность для Apple.

Как установила ФАС, Apple Inc. не обеспечила потребителям на территории России возможность использования на устройствах iOS российских поисковиков без дополнительных настроек.

