Создатели «Очень странных дел» боялись, что финал сериала разгромят, как «Игру престолов»

Аудио-версия:
Актёр Финн Вулфхард, играющий Майка в сериале «Очень странные дела», рассказал, что вся команда переживала из-за финала пятого сезона (то есть окончания всего сериала). Это связано с «Игрой престолов».

Дело в том, что заключительные эпизоды «Игры престолов» фанаты приняли очень остро и вываливали на него много негатива. Вулфхард признался, что того же боялась и команда шоу Netflix. Однако после прочтения сценария сомнения развеялись.

Финал «Игры престолов» был разорван в клочья, и мы все думали: «Надеюсь, с нами такого не случится». Но потом мы прочитали сценарий. Мы поняли, что это нечто особенное, другое.

Премьера продолжения популярного проекта состоится на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.

