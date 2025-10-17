Продажи ремейка Silent Hill 2 перевалили за 2,5 млн копий
Konami объявила, что тираж ремейка Silent Hill 2 превысил 2,5 млн копий. В эту цифру входят как цифровые, так и физические продажи.
Вместе с этим стало известно, что суммарный тираж всей франшизы достиг отметки в 10 млн копий. Данными о продажах Silent Hill f пока не делятся.
Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года на PS5 и ПК. Игра очень полюбилась критикам и геймерам: её хвалили за пробирающую до мурашек атмосферу, дух оригинала и графику. Напоминаем, тайтл добавят в каталог PS Plus в тариф Extra и Deluxe уже 21 октября.
Silent Hill f уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК — игру тоже оценили высоко.
