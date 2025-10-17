Скидки
Лоренс Фишбёрн готов сыграть Профессора Икс в фильмах Marvel

Во время недавнего интервью актёр Лоренс Фишбёрн рассказал, что видел в Сети много слухов и хотелок фанатов о том, что именно он сыграет роль Профессора Икс в фильмах Marvel Studios.

По словам звезды «Матрицы», он с радостью бы попробовал себя в такой роли и спросил у фанатов, что они думают по этому поводу.

Я знаю, что сейчас все говорят о Людях Икс. Что вы думаете о Лоуренсе Фишбёрне в роли Профессора Икс?

Ранее босс Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что студия работает над перезапуском «Людей Икс» с режиссёром «Громовержцев» Джейком Шрайером. Другие подробности раскрывать пока не стали и не сделают этого в ближайшее время.

