В Marvel Rivals появится PvE-режим в честь выхода мультсериала «Зомби Marvel»

NetEase объявила, что в Marvel Rivals стартует первый PvE-ивент. В нём героям предстоит сражаться с ордами зомби и победить и одним из боссов в лице Нэмора.

Ивент стартует 23 октября, а пока можно посмотреть его трейлер. Событие связано с недавним выходом мультсериала «Зомби Marvel». Это будет первое PvE-событие в сетевом супергеройском экшене. Играть можно будет за Тора, Блэйда, Мэджик, Карателя или акулу Джеффа.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Несмотря на то что игра растеряла много аудитории, в ней по-прежнему крепкий онлайн, а авторы постоянно добавляют в игру новый контент.

