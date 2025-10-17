Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел документальный сериал «Мистер Скорсезе» про знаменитого режиссёра

Вышел документальный сериал «Мистер Скорсезе» про знаменитого режиссёра
Комментарии

Сегодня на Apple TV состоялась премьера всех шести эпизодов документального сериала «Мистер Скорсезе», посвящённого культовому режиссёру.

Сериал рассказывает о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

В шоу вошли интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, о Мартине высказываются Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты.

Всего в «Мистере Скорсезе» доступно шесть эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android