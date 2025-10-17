В Battlefield 6 улучшат прогрессию — первый патч выйдет на следующей неделе

Разработчики Battlefield 6 опубликовали новый пост в своём блоге. В нём создатели шутера отреагировали на обратную связь от игроков, которые жаловались на слишком медленную прогрессию в новинке.

Авторы признали, что для открытия новых орудий и гаджетов действительно требуется слишком много опыта, поэтому они пересмотрели баланс. Теперь игроки:

получают на 10% опыта больше за каждый матч;

получают 40% дополнительного опыта за выполнение ежедневных заданий;

открывают первые 20 насадок на оружие в два раза быстрее;

могут начать задания на открытие нового контента уже с 10-го уровня вместо 20-го;.

Разработчики также пообещали внести изменения в завершение особенно непопулярных испытаний, однако на это уйдёт чуть больше времени.

Наконец, авторы изменят свой подход к режиму Portal, который сейчас заполнен игроками, выполняющими задания и фармящими опыт на пустых серверах с ботами. Разработчики внесут некоторые изменения и в эту прогрессию, чтобы остальным геймерам хватило вместимости серверов на игру против других людей.