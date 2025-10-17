Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Прости, детка» снимется с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя

Режиссёр «Прости, детка» снимется с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя
Комментарии

По данным издания Deadline, режиссёр «Прости, детка» Ева Виктор сыграет в фильме «Бегемот» вместе с Педро Паскалем и Дэвидом Харбором.

Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.

Режиссёром картины выступит Тони Гилрой, сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать в конце октября.

Фильм Евы Виктор «Прости, детка» получил признание критиков на кинофестивале «Сандэнс» в этом году, где он выиграл премию Уолдо Солта за лучший сценарий.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android