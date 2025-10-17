Режиссёр «Прости, детка» снимется с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя
Поделиться
По данным издания Deadline, режиссёр «Прости, детка» Ева Виктор сыграет в фильме «Бегемот» вместе с Педро Паскалем и Дэвидом Харбором.
Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.
Режиссёром картины выступит Тони Гилрой, сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать в конце октября.
Фильм Евы Виктор «Прости, детка» получил признание критиков на кинофестивале «Сандэнс» в этом году, где он выиграл премию Уолдо Солта за лучший сценарий.
Комментарии
- 17 октября 2025
-
13:36
-
13:14
-
13:05
-
12:51
-
12:44
-
12:27
-
11:50
-
11:17
-
10:39
-
10:04
-
09:20
-
08:56
-
08:08
-
07:29
-
06:59
-
06:48
-
00:06
- 16 октября 2025
-
21:33
-
20:54
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
19:53
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:09
-
17:55
-
17:28
-
16:54
-
16:39