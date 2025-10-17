Скидки
«Многие его даже не смотрели»: режиссёр «Флэша» — о плохих отзывах на фильм

Фильм «Флэш» вышел летом 2023 года и стал одним из самых больших провалов киновселенной DC. При бюджете в $ 200 млн лента собрала скромные $ 271 млн и получила прохладные отзывы от аудитории.

Тем временем режиссёр фильма Андрес Мускетти в очередной раз прокомментировал провал «Флэша». По его мнению, многие люди даже не смотрели картину, однако создали вокруг неё негативный фон. Сказался и скандальный образ главной звезды картины Эзры Миллера, отметил постановщик.

Многие люди не смотрели «Флэша». Но вы знаете, как обстоят дела в наши дни — люди ничего не смотрят, но им нравится говорить об этом всякую ерунду и следовать за чьим-то мнением. Но на самом деле они ничего в этой теме не понимают. Люди злятся по причинам, никак не связанным с фильмом. Конечно, у нас были проблемы с Эзрой, которые нельзя отрицать. И я не ставлю это под сомнение. Но да, мы любим этот фильм. И мы рекомендуем его посмотреть.

Ближайшим проектом Мускетти станет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сериальный приквел знаменитой дилогии по Стивену Кингу. Премьера шоу состоится уже 26 октября.

