Мультфильм «Зверополис 2» будет всего на минуту короче первой части

Компания Disney раскрыла официальный хронометраж мультфильма «Зверополис 2». Продолжение знаменитой ленты продлится 1 час 47 минут — это всего на минуту короче первой части серии.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Премьера ленты состоится уже 26 ноября в мировых кинотеатрах. Оригинальный «Зверополис» вышел в 2016 году и собрал в прокате более $ 1 млрд, получив восторженные отзывы от критиков и зрителей.

