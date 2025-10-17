Расписание выхода второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix
Уже 23 октября состоится премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Шоу продолжит историю сложных взаимоотношений мужчины-раввина и женщины, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.
Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в день премьеры с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Netflix.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|23 октября
|4-я серия
|23 октября
|5-я серия
|23 октября
|6-я серия
|23 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|23 октября
|9-я серия
|23 октября
|10-я серия
|23 октября
