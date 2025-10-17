Скидки
Сериал Никто этого не хочет, 2-й сезон: дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix
Уже 23 октября состоится премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Шоу продолжит историю сложных взаимоотношений мужчины-раввина и женщины, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в день премьеры с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Netflix.

Расписание выхода второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 октября
2-я серия23 октября
3-я серия23 октября
4-я серия23 октября
5-я серия23 октября
6-я серия23 октября
7-я серия23 октября
8-я серия23 октября
9-я серия23 октября
10-я серия23 октября
