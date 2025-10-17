Скидки
Появились кадры супергеройской комедии «Чёлка» с Дэвидом Крамхолцем из «Оппенгеймера»

Появились кадры супергеройской комедии «Чёлка» с Дэвидом Крамхолцем из «Оппенгеймера»
Издание Variety показало первые кадры супергеройского фильма Forelock («Чёлка»). Премьера ленты состоится 23 октября на кинофестивале в Остине. Когда картину выпустят в мировом прокате, пока неизвестно.

Фото: Variety/Mise En Scène

Фото: Variety/Mise En Scène

Фото: Variety/Mise En Scène

Главный герой комедии — любитель фитнеса Кайден, который переезжает в Лос-Анджелес. Он мечтает стать профессиональным тренером, но его планам мешает мошенник Рэнди — он пользуется своим сходством с известным супергероем и обманывает людей. Теперь им приходится скрываться от наркобарона и детектива, который расследует убийство знаменитости.

Главную роль в фильме сыграл Дэвид Крамхолц («Оппенгеймер»). Режиссёром выступил Калеб Александр Смит, для которого «Чёлка» стала режиссёрским дебютом.

