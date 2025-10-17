Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marvel — инсайдер

Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marvel — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что знаменитый актёр Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marvel. Персонаж будет появляться в будущих проектах студии, даже после «Мстителей: Секретные войны».

Рихтман не уточнил, в каких именно фильмах появится Джекман. Судя по всему, актёр как минимум примет участие в новой ленте о Людях Икс, над которой сейчас работает Marvel. Она должна выйти как раз после «Секретных войн», которые должны перезагрузить супергеройскую киновселенную.

Предстоящей картиной Marvel, где появятся Люди Икс и, возможно, Хью Джекман, станет фильм «Мстители: Судный день». Лента расскажет про то, как супергерои столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.

Ченнинг Татум рассказал о новых «Мстителях»:
«У вас мозг вытечет из ушей»: Ченнинг Татум — о фильме «Мстители: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android