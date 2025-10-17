Скидки
В CS 2 сняли ограничение по очкам Elo в Premier

Valve убрала ограничение по количеству Elo в премьер-режиме в Counter-Strike 2. Теперь игроки могут собираться в одну команду, даже если разница в рейтинге между ними достигает десятков тысяч очков.

Это значит, что игрок с 500 Elo теперь спокойно может сыграть матч вместе с другом, у которого, например, 20 тысяч Elo.

Изменение уже вступило в силу и распространяется на все регионы. Valve пока не делала отдельного анонса — обновление заметили игроки, протестировавшие новую систему матчмейкинга. Однако сообщество в целом восприняло апдейт положительно, но неясно, как нововведение повлияет на баланс матчей и распределение очков в Premier.

