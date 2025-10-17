Скидки
Фильм по Horizon Zero Dawn выйдет в 2027 году

Издание The Game Post сообщило, что компания Sony планирует выпустить фильм по знаменитой серии Horizon Zero Dawn в 2027 году. Информация об этом выяснилась на судебном процессе авторов игры со студией Tencent.

Согласно документу, полученному СМИ, съёмки картины должны стартовать в 2026 году. Сейчас Sony активно ищет режиссёра, а первая версия сценария уже готова. Ранее инсайдер Дэниэль Рихтман сообщал, что постановщиком должен был выступить автор фильма «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс, но, видимо, этого не случилось.

Ранее Horizon хотели экранизировать в виде сериала для Netflix, но из-за различных событий проект закрыли. Шоу должно было выступить приквелом игры и рассказать, как человеческая цивилизация пришла к краху.

