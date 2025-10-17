Скидки
В третьем сезоне «Эйфории» сыграют Элай Рот и Наташа Лионн — первый кадр

Стали известны актёры, которые сыграют в третьем сезоне популярного сериала канала HBO «Эйфория». В проекте примет участие режиссёр хорроров и звезда фильма «Бесславные ублюдки» Элай Рот.

В продолжении также сыграют Триша Пэйтас («Конан»), Наташа Лионн («Покерфейс») и Даниэль Дедуайлер («Атланта»). Последнюю канал HBO показал в образе на первом кадре со съёмок третьего сезона. Кого именно воплотят на экране знаменитые актёры, пока неизвестно.

Фото: HBO

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини и Джейкоб Элорди. Они также вернутся к своим ролям в продолжении. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Продолжение выйдет весной 2026 года. В него войдёт восемь серий.

О другом популярном сериале:
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
