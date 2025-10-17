«Он помог мне побороть неуверенность»: Брендан Фрейзер — о фильме «Семья в аренду»

На показе фильма «Семья в аренду» в Лондоне выступил исполнитель главной роли Брендан Фрейзер («Кит»). Он рассказал о том, как семейная драма помогла ему преодолеть личные проблемы.

По словам артиста, он постоянно борется с собственной неуверенностью. Съёмки в ленте помогли ему вспомнить, что он хороший актёр и всегда таким был.

Я постоянно борюсь с неуверенностью в себе. Снимая этот фильм, я вспомнил, что достаточно хороший актёр, и всегда был таким. Зачем я продолжаю себя мучить? Да, я такой человек.

Сюжет «Семьи в аренду» посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета герой заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья». Премьера картины в мировом прокате состоится 21 ноября.