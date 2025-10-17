Apple вновь отложила выпуск складного iPhone на 2027 год — СМИ

Японская компания Mizuho Securities сообщила, что Apple перенесёт выпуск складного iPhone. Устройство может поступить в продажу только в 2027 году.

По данным инвестиционной компании, задержка анонса связана с тем, что Apple понадобится больше времени, чтобы проработать дизайн смартфона. В Mizuho Securities также отметили, что ожидаемый объём производства дисплеев для нового устройства уменьшился с 13 до 9 млн. Кроме того, складная модель войдёт в линейку iPhone 18.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что первый складной iPhone должны были выпустить осенью 2026 года. Гаджет будет напоминать похожие устройства на Android, которые способны раскрываться в формате книги. Кроме того, по данным источников СМИ, iPhone получит восьмидюймовый основной OLED-экран и пятидюймовый внешний OLED-экран.