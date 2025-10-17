Виртуальный ЧМ-2026 по футболу впервые пройдёт в серии Football Manager

Компания SEGA и Международная федерация футбола (ФИФА) заключили многолетний договор о сотрудничестве. В его рамках футбольный симулятор Football Manager 26 получит официальные турниры под эгидой ФИФА — чемпионат мира по футболу, женский чемпионат мира по футболу и клубный чемпионат мира по футболу.

Уже в 2026 году для Football Manager выйдет обновление в честь грядущего ЧМ-2026 в Северной Америке. Геймеров ждут полностью лицензированный турнир со всеми 48 командами, формами и другой атрибутикой. Кроме того, FM26 также получит доступ к официальным графикам ФИФА и другим данным организации.

Ранее виртуальные турниры под эгидой ФИФА проходили в серии игр FIFA от Electronic Arts — с конца 1990-х. В конце 2023 года организации объявили о завершении сотрудничества, а сама EA также отказалась от прежнего названия и теперь выпускает собственные футсимы под брендом EA Sports FC.

Релиз Football Manager 26 состоится 4 ноября на ПК и консолях.