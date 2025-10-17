Скидки
Вышел трейлер аниме-фильма «Магическая Битва: Казнь» — премьера 7 ноября

Аудио-версия:
Комментарии

Студия MAPPA представила трейлер фильма по знаменитому аниме-сериалу «Магическая битва». Полнометражная картина, с подзаголовком «Казнь», выйдет в кинотеатрах 7 ноября.

Видео доступно во VK-группе Шикимори. Права на видео принадлежат Mappa.

Лента представляет собой компиляцию событий из арки «Инцидент в Сибуе», которая происходила во втором сезоне, а также первых двух серий третьего сезона. Картина выступит своеобразным мостом для предстоящего продолжения, выход которого запланирован на январь 2026 года.

Сюжет «Магической битвы» продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Ранее шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса. Проект признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».

