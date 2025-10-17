Скидки
Рыночная стоимость скинов Counter-Strike 2 превысила $ 6 млрд

Рыночная капитализация внутриигровых предметов Counter-Strike 2 достигла исторического максимума — более $ 6 миллиардов. По данным на 17 октября 2025 года, общая стоимость всех предметов в экономике CS2 составила $ 6 000 707 218, что на $ 200 млн больше, чем неделей ранее.

Экономика скинов в CS 2 продолжает расти уже много лет, показывая наиболее заметные скачки в 2020 и 2023 годах. Только за 2023 год Valve заработала почти $ 1 млрд на открытии кейсов. Эксперты связывают нынешний рост рынка с притоком китайских инвесторов, активно скупавших редкие предметы.

Главным двигателем рынка остаются уникальные и редкие скины, которые нередко уходят с торгов за шестизначные суммы. В 2024 году рекорд установил скин для AK-47, проданный более чем за $ 1 миллион — крупнейшая сделка в истории Counter-Strike.

