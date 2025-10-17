Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Голливуд использует ролики авторов TikTok для продвижения фильмов

Голливуд использует ролики авторов TikTok для продвижения фильмов
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у руководителя отдела глобального цифрового маркетинга компании Lionsgate Брианы МакЭлрой. Она рассказала, как голливудские студии используют ролики из платформы TikTok.

По словам МакЭлрой, компании замечают, что ролики, которые монтируют фанаты фильмов, набирают огромное количество просмотров. Поэтому в Голливуде хотят быть ближе к аудитории, студии не только берут видео из TikTok, но и сами создают контент для популярной соцсети.

В нашей команде цифрового маркетинга мы стараемся работать как фанаты. Если хотим общаться с фанатами в интернете, нам нужно говорить на их языке. Lionsgate для TikTok создаёт контент, который ощущается родным для этой платформы.

В издании также отметили, что крупные голливудские студии, такие как Hulu и Paramount, активно взаимодействуют с TikTok. Они даже брали ролики фанатов и использовали их в официальных рекламных компаниях. Lionsgate также использовала видео от пользователей, чтобы продвигать фильм «Долгая прогулка» и даже «Дивергент».

О версии TikTok для США:
Дональд Трамп подписал сделку с TikTok — в США создадут свою версию приложения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android